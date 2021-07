மாவட்ட செய்திகள்

கேள்விக்குறியான 2 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் சாகுபடி + "||" + Cultivation of 2 thousand acres of paddy in question

கேள்விக்குறியான 2 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் சாகுபடி