மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர் வெற்றி ஜோதி திருச்சி வந்தது + "||" + The winner of the Indo-Pakistani war came to Jyoti Trichy. Army officers, N.C.C. The students paid their respects.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர் வெற்றி ஜோதி திருச்சி வந்தது