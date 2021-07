மாவட்ட செய்திகள்

முசிறியில் பரபரப்பு: பணம் வைத்து சூதாடிய 23 பேர் கைது; கூக்ஸ் கிளப்புக்கு `சீல்’ வைப்பு + "||" + Police have arrested 23 people for gambling at the Cooks Club in Mussoorie. And the club was sealed by the Revenue Department.

