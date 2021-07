மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கினால் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதிக்கும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கோபால்கவுடா பேச்சு + "||" + Privatization of banks will affect the development of the country

வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கினால் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதிக்கும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கோபால்கவுடா பேச்சு