மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; கர்நாடகத்தில் இன்று முதல் தியேட்டர்கள் திறப்பு + "||" + The first theaters in Karnataka open today

கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; கர்நாடகத்தில் இன்று முதல் தியேட்டர்கள் திறப்பு