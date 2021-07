மாவட்ட செய்திகள்

குடிபோதைக்கு கணவர் அடிமையானதால் 2 குழந்தைகளை கொன்று தாய் தற்கொலை ஆர்.டி.ஓ.விசாரணை + "||" + Mother commits suicide by killing 2 children due to husband's addiction to alcohol RDO investigation

குடிபோதைக்கு கணவர் அடிமையானதால் 2 குழந்தைகளை கொன்று தாய் தற்கொலை ஆர்.டி.ஓ.விசாரணை