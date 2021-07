மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்குமடி வலைக்கு அனுமதி வழங்கக்கோரி கடலில் இறங்கி மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீனவர்கள் போராட்டம் + "||" + Ask permission for the web Down to the sea Mayiladuthurai District Fishermen struggle

சுருக்குமடி வலைக்கு அனுமதி வழங்கக்கோரி கடலில் இறங்கி மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீனவர்கள் போராட்டம்