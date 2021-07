மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்14859 மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ்2 வகுப்பில் தேர்ச்சி540 பேர் 551க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றனர் + "||" + In Theni district 14859 students passed the Plus2 class 540 people scored above 551

