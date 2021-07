மாவட்ட செய்திகள்

சேந்தன்குடி கிராமத்தில்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி குளத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டது + "||" + Occupancies in the pool were removed by court order

