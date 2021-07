மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் பகுதியில் தொடர் மழை ராட்சத மரம் சாலையில் விழுந்தது + "||" + A series of rains in the Kudalur area caused a giant tree to fall on the road

கூடலூர் பகுதியில் தொடர் மழை ராட்சத மரம் சாலையில் விழுந்தது