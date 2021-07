மாவட்ட செய்திகள்

கேரட் மூட்டைகள் ஏற்றி வந்தபோது லாரி கவிழ்ந்து 17 பேர் படுகாயம் + "||" + 17 people were injured when a lorry overturned while loading carrot bundles

