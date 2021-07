மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இருந்து டெல்லி செல்லவிடாமல் போலீசார் தடுத்ததால் அரைநிர்வாணத்துடன் விவசாயிகள் சாலை மறியல்; 120 பேர் கைது + "||" + Farmers in Trichy staged a half-naked road blockade as police prevented them from going to Delhi.

