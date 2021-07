மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் ஆன்லைன் மோசடியை தடுக்க, ‘சைபர் கிரைம் கிளப்’ தொடக்கம்; 3 ஆயிரம் கிராமங்களில் செயல்படுத்த திட்டம் + "||" + Cyber Crime Club has been launched in Trichy Central Zone to curb online fraud

திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் ஆன்லைன் மோசடியை தடுக்க, ‘சைபர் கிரைம் கிளப்’ தொடக்கம்; 3 ஆயிரம் கிராமங்களில் செயல்படுத்த திட்டம்