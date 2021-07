மாவட்ட செய்திகள்

சுயமாக தொழில் தொடங்க மானியத்துடன் வங்கி கடன் பெற தொழில்முனைவோர் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Collector S. Sivarasu said that the first generation entrepreneurs are given a bank loan with a subsidy to start their own business.

சுயமாக தொழில் தொடங்க மானியத்துடன் வங்கி கடன் பெற தொழில்முனைவோர் விண்ணப்பிக்கலாம்