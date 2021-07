மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு மசூதிகளில் சிறப்பு தொழுகை முஸ்லிம்கள் ஆரத்தழுவி வாழ்த்துக்களை பரிமாறி கொண்டனர் + "||" + Special prayers were offered by Muslims in mosques on the eve of Bakreed

