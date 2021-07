மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி பனிமயமாதா ஆலய திருவிழாவை பக்தர்கள் பங்கேற்பு இல்லாமல் நடத்த ஏற்பாடு தூத்துக்குடி மறைமாவட்ட பிஷப் ஸ்டீபன் தகவல் + "||" + arrangement have been made to hold the thoothukudi panimayamatha temple festival without the participation of the devotees

தூத்துக்குடி பனிமயமாதா ஆலய திருவிழாவை பக்தர்கள் பங்கேற்பு இல்லாமல் நடத்த ஏற்பாடு தூத்துக்குடி மறைமாவட்ட பிஷப் ஸ்டீபன் தகவல்