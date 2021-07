மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில்தினசரி கூலி ரூ.300 ஆக உயர்த்தி வழங்க விரைவில் நடவடிக்கை + "||" + In the National Rural Employment Guarantee Scheme Immediate action to increase the daily wage to Rs.300

தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில்தினசரி கூலி ரூ.300 ஆக உயர்த்தி வழங்க விரைவில் நடவடிக்கை