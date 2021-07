மாவட்ட செய்திகள்

உயர் மின் கோபுரங்களில் கம்பிகளை இணைக்கும் பணிகளை தடுத்து நிறுத்திய விவசாயிகள் + "||" + Farmers who stopped the work of connecting wires in high power towers

உயர் மின் கோபுரங்களில் கம்பிகளை இணைக்கும் பணிகளை தடுத்து நிறுத்திய விவசாயிகள்