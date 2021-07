மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் வாளியில் தவறி விழுந்து 8 மாத குழந்தை சாவு + "||" + 8 months old child drowned to bucket and died

தண்ணீர் வாளியில் தவறி விழுந்து 8 மாத குழந்தை சாவு