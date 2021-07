மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகே வங்கி முன்பு 10 ரூபாய் நாணயங்களை வாங்க மறுக்கும் அதிகாரிகளை கண்டித்து வாலிபர்கள் போராட்டம் + "||" + youth struggle with 10 rupees coins infront of bank near kayatharu

