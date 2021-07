மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பாக்கத்தில் அம்மன் சிலையில் இருந்த புடவையை எரித்த மர்ம நபர்கள் + "||" + Mysterious persons who burnt the sari on the idol of the goddess

காவேரிப்பாக்கத்தில் அம்மன் சிலையில் இருந்த புடவையை எரித்த மர்ம நபர்கள்