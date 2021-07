மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் இருந்து கேரளா செல்லும் சாலைகளில் விழுந்த மரங்கள் முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை + "||" + Going to Kerala from Cuddalore Fallen trees on the roads have not been completely removed

கூடலூரில் இருந்து கேரளா செல்லும் சாலைகளில் விழுந்த மரங்கள் முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை