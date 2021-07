மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வுக்கு 3 சேவை மையங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + ou can apply for Plus-2 examination at 3 service centers

பிளஸ்-2 தேர்வுக்கு 3 சேவை மையங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்