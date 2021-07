மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்கள் இருப்பு உள்ளது வேளாண்மை இணை இயக்குனர் தகவல் + "||" + In the district of Kallakurichi Farmers have stock of fertilizers required Information of the Associate Director of Agriculture

