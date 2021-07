மாவட்ட செய்திகள்

ஆடிமாத முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டுசமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்நீண்ட வரிசையில் நின்று அம்மனை வழிபட்டனர் + "||" + Thousands of devotees gathered at the Samayapuram Mariamman Temple yesterday to pay homage to the Goddess on the first Friday of the month of Aadi

ஆடிமாத முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டுசமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்நீண்ட வரிசையில் நின்று அம்மனை வழிபட்டனர்