மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Special poojas were held at the Amman temples in Trichy district on the first Friday of Audi.

ஆடி முதல் வெள்ளியை முன்னிட்டு அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு