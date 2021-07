மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பைஞ்சீலி நீலிவனநாதர் கோவிலில்பரிகாரம் செய்ய குவிந்த பக்தர்கள் + "||" + Devotees gathered at the Thiruppainchili Neelivannathar temple near Mannachanallur yesterday to pay their respects.

