மாவட்ட செய்திகள்

முக்கொம்பு அணை கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் டிசம்பரில் முடிந்துவிடும்- அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி + "||" + Minister KN Nehru said that all the construction work of the Trident Dam will be completed by December.

முக்கொம்பு அணை கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் டிசம்பரில் முடிந்துவிடும்- அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி