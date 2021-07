மாவட்ட செய்திகள்

உழவர் சந்தையில் கடைகள் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Farmers can apply to set up shops at the farmer’s market

