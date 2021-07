மாவட்ட செய்திகள்

லாரிகளில் இருந்து சாலையில் விழும் சுண்ணாம்பு கற்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி + "||" + Motorists were suffering from limestone falling on the road from lorries in V.Kaikatti area.

