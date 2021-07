மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே சூறைக்காற்றில் வாழைமரங்கள் முறிந்து சேதம் + "||" + Near Cuddalore Damage caused by banana trees breaking in the storm

கூடலூர் அருகே சூறைக்காற்றில் வாழைமரங்கள் முறிந்து சேதம்