மாவட்ட செய்திகள்

பவானி ஆற்றில் 6 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றம் + "||" + 6 thousand cubic feet of water discharged into the Bhavani river

பவானி ஆற்றில் 6 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றம்