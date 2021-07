மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மழை; அடவிநயினார் அணை நிரம்பியது + "||" + Rain in the mountains; Adavinayar Dam was flooded

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மழை; அடவிநயினார் அணை நிரம்பியது