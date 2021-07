மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு காவிரியில் வினாடிக்கு 40 ஆயிரம் கனஅடி நீர் திறப்பு + "||" + TAMILNADU RECEIVES 40 THOUSAND CUSES PER SECOND FROM CAUVERY

