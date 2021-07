கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ்4633 பயனாளிகளுக்கு ரூ 6 கோடி கடன்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ்4633 பயனாளிகளுக்கு ரூ 6 கோடி கடன் + "||" + Under the Corona Special Financial Assistance Scheme For 4633 beneficiaries Rs 6 crore loan

