மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்துக்கு பூட்டுப்போட்டு கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Villagers block the road to the panchayat council office

ஜோலார்பேட்டை அருகே ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்துக்கு பூட்டுப்போட்டு கிராம மக்கள் சாலை மறியல்