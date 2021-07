மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணீருடன் பதவியை ராஜினாமா செய்தது பற்றி மக்களுக்கு சொல்வீர்களா? - காங்கிரஸ் கேள்வி + "||" + Will you tell people about resigning from the post with tears

கண்ணீருடன் பதவியை ராஜினாமா செய்தது பற்றி மக்களுக்கு சொல்வீர்களா? - காங்கிரஸ் கேள்வி