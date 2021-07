மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் சோலார் பம்பு செட்டு அமைத்து விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் வருமானம் ஈட்டலாம் + "||" + Farmers can earn Rs. 40,000 per year by setting up a solar pump set in Nagai district

நாகை மாவட்டத்தில் சோலார் பம்பு செட்டு அமைத்து விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் வருமானம் ஈட்டலாம்