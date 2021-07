மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்தும் மீனவ கிராமங்கள் மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் + "||" + Central and state governments should take action against fishing villages

தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்தும் மீனவ கிராமங்கள் மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்