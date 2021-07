மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடையில் பருப்பு வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Public road blockade condemning non delivery of lentils at ration shop

ரேஷன் கடையில் பருப்பு வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்