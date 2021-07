மாவட்ட செய்திகள்

தொகுப்பு வீடுகளின் பராமரிப்பு பணியை தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள் + "||" + The public who stopped the maintenance work of the package houses

தொகுப்பு வீடுகளின் பராமரிப்பு பணியை தடுத்து நிறுத்திய பொதுமக்கள்