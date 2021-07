மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் முககவசம் அணியாத 30 பேருக்கு அபராதம் - நகராட்சி ஆணையர் நடவடிக்கை + "||" + 30 fined for not wearing masks in Naga - Municipal Commissioner's action

நாகையில் முககவசம் அணியாத 30 பேருக்கு அபராதம் - நகராட்சி ஆணையர் நடவடிக்கை