மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை திருமணம் செய்ததாக கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்தவர் மீண்டும் ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது + "||" + The man who was arrested and released on bail for marrying a girl has been arrested again in the ‘Pokcho’ case

சிறுமியை திருமணம் செய்ததாக கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்தவர் மீண்டும் ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது