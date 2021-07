மாவட்ட செய்திகள்

‘300 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகிறோம்’ சமுத்திரம் ஏரி கரையில் உள்ள 28 வீடுகளை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + ‘We have been living for over 300 years’ Public protest against the demolition of 28 houses on the shores of Ocean Lake

‘300 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகிறோம்’ சமுத்திரம் ஏரி கரையில் உள்ள 28 வீடுகளை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு