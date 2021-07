மாவட்ட செய்திகள்

கடம்பூரில் அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்; முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தலைமையில் நடந்தது + "||" + AIADMK protests in Kadampur; It was led by former minister Kadampur Raju

கடம்பூரில் அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்; முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தலைமையில் நடந்தது