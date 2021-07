மாவட்ட செய்திகள்

தக்கோலத்தில் மின்கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து ஊழியர் பலி + "||" + The employee fell from the electric pole and died

தக்கோலத்தில் மின்கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து ஊழியர் பலி