மாவட்ட செய்திகள்

சமதளத்தில் அமர்ந்து சார் பதிவாளர்கள் பணியாற்றும் முறை அமலுக்கு வந்தது + "||" + The system of sitting flat registrars came into force

சமதளத்தில் அமர்ந்து சார் பதிவாளர்கள் பணியாற்றும் முறை அமலுக்கு வந்தது