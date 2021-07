மாவட்ட செய்திகள்

திட்டமிட்டப்படி மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவோம் - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை உறுதி + "||" + We will build a new dam in Meghadau as planned

