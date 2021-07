மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் 2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான தேர்வு:3 நாட்களில் 315 பேர் வரவில்லைஆர்வமாக வந்தவர்களில் சிலருக்கு, உடல்தகுதி இல்லாததால் ஏமாற்றம் + "||" + 315 did not appear in 3 days for the physical fitness test for the 2nd level guard job.

திருச்சியில் 2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான தேர்வு:3 நாட்களில் 315 பேர் வரவில்லைஆர்வமாக வந்தவர்களில் சிலருக்கு, உடல்தகுதி இல்லாததால் ஏமாற்றம்