மாவட்ட செய்திகள்

பனப்பட்டி கிராமத்தில் புதர்மண்டி கிடக்கும் எரியூட்டும் மேடை + "||" + In the village of Panappatti Burning platform at Putharmandi

பனப்பட்டி கிராமத்தில் புதர்மண்டி கிடக்கும் எரியூட்டும் மேடை